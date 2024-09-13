Rusya'dan Önemli Adım

Rusya, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, casusluk iddialarıyla 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği duyuruldu. FSB, bu diplomatların ülke güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dokümanlara Dayanan Açıklamalar

FSB, ele geçirilen belgelerin, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumları gerginleştirme sürecini organize ettiğini gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu belgeler İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıkıcı politikaların uygulama sürecini koordine ettiğini ortaya koyuyor," ifadelerine yer verildi.

Kritik İddialar

Diplomatların eylemlerinin, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma amacı güden bir istihbarat birimi tarafından desteklendiği iddia edildi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından bu diplomatların Moskova'ya gönderilmesiyle birlikte, ciddi bir tehdit oluşturdukları vurgulandı.

Önlemler Alındı

Yapılan açıklamalarda, "Rusya, Londra'nın düşmanca adımlarına karşı gereken önlemleri alarak, Moskova Büyükelçiliği siyasi biriminde görevli 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmiştir. Bu diplomatların keşif ve yıkıcı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir," denildi.

FSB, akreditasyonu iptal edilen diplomatlardan bazılarının fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.