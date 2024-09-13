DOLAR
33,94 -0,17%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.804,19 -0,57%
BITCOIN
1.968.730,57 0,39%

Rusya, 6 İngiliz Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti

Rusya, casusluk şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:59
Rusya, 6 İngiliz Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti

Rusya'dan Önemli Adım

Rusya, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, casusluk iddialarıyla 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği duyuruldu. FSB, bu diplomatların ülke güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dokümanlara Dayanan Açıklamalar

FSB, ele geçirilen belgelerin, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumları gerginleştirme sürecini organize ettiğini gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu belgeler İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıkıcı politikaların uygulama sürecini koordine ettiğini ortaya koyuyor," ifadelerine yer verildi.

Kritik İddialar

Diplomatların eylemlerinin, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma amacı güden bir istihbarat birimi tarafından desteklendiği iddia edildi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından bu diplomatların Moskova'ya gönderilmesiyle birlikte, ciddi bir tehdit oluşturdukları vurgulandı.

Önlemler Alındı

Yapılan açıklamalarda, "Rusya, Londra'nın düşmanca adımlarına karşı gereken önlemleri alarak, Moskova Büyükelçiliği siyasi biriminde görevli 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmiştir. Bu diplomatların keşif ve yıkıcı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir," denildi.

FSB, akreditasyonu iptal edilen diplomatlardan bazılarının fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
6
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
7
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun Kuzey Kore Ziyareti

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!