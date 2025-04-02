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Rusya, 93 Ukrayna İHA'sını Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 93 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:05
Rusya, 93 Ukrayna İHA'sını Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya'dan Ukrayna'ya Başka Bir Darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik düzenlediği saldırılarda 93 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. Bakanlık, gerçekleştirdiği açıklamada, gece saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.

Hedef Alınan İHA Sayıları

Açıklamada, düşürülen İHA'ların dağılımı hakkında detaylar da paylaşıldı. Buna göre, 87 İHA Kursk, 4 İHA Rostov ve 2 İHA ise Belgorod bölgesinde imha edildi. Bu durum, çatışmaların yoğunlaştığı günlerde güvenlik endişelerinin artmasına neden oluyor.

Rusya’nın bu başarısı, sürdürülen hava savunma faaliyetlerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, bölgedeki gerginliğin devam edeceğine dair işaretler de veriyor.

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