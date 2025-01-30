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Rusya: ABD'deki Uçak ve Helikopter Çarpışmasında Ruslar da Hayatını Kaybetti

Kremlin, Washington'daki kazada Rus vatandaşlarının hayatını kaybettiğini bildirdi, üst düzey temas planı yok.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:17
Rusya: ABD'deki Uçak ve Helikopter Çarpışmasında Ruslar da Hayatını Kaybetti

Kremlin, ABD'deki Kazayı Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de meydana gelen trajik bir olayda Rus vatandaşlarının öldüğünü belirtti. Uçak ile askeri helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu ortaya çıkan bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginlik yaratacak mı merak ediliyor.

Üst Düzey Temas Yok

Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Washington ile üst düzeyde bir temasın planlanmadığını ifade etti. Ayrıca, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında yaşanan kaza hakkında "Washington'dan kötü haberler alıyoruz. Ölen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Putin-Trump Görüşmesi İhtimali

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kazanın ardından bir görüşme olup olmayacağına dair gelen sorulara ise Peskov, "Şimdilik üst düzeyde temas planlanmıyor" yanıtını verdi.

Scholz'un Açıklamasına Tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolü hakkındaki yorumları da gündeme geldi. Peskov, Scholz'un ifadelerini tarihsel gerçeği çarpıtma çabası olarak nitelendirerek, SSCB'nin savaşta üstlendiği ağır yükü hatırlatmayı ihmal etmedi. "Bu, tarihsel gerçeği silme, Avrupa'nın kurtuluş sürecinde en ağır bedeli ödeyen ülkeyi unutturma yaklaşımıdır" dedi.

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