Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile uzmanlar düzeyindeki müzakerelerin gelecek hafta başında yapılabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:00
Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor

Rusya, ABD ile Uzmanlar Düzeyinde Görüşmelerin Süreceğini Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umduklarını açıkladı. Peskov, müzakerelerin gelecek hafta başında gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Müzakerelerin İçeriği ve Süreci

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya gelmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını vurgulayan Peskov, "ABD ile uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde yapılacağını umuyoruz. Rusya ve ABD devlet başkanları da telefon görüşmesinde müzakerelere ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Şu anda son detaylar üzerinde çalışılıyor. Müzakereler pazar günü değil, gelecek hafta başında yapılabilir." dedi.

Ukrayna Krizi ve Karadeniz Güvenliği

Peskov, müzakerelerde Ukrayna krizinin çözümü ve Karadeniz'de gemilerin güvenliği gibi konuların ele alınacağını aktardı. Ancak, Rusya'nın bu müzakerelerde kimin temsil edeceğiyle ilgili bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

Brüksel'in Askerileştirme Planları

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizi ile ilgili yaklaşımını değerlendiren Peskov, Brüksel'in Avrupa'yı askerileştirmeyi planladığını belirterek, "Bu, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü ile ilgili girişimleri ile uyuşmuyor. Avrupa, kendi kendisini askerileştirme niyetinde ve savaştan yana bir tarafa dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Protesto Gösterileri

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret etme olasılığına dair haberlere ilişkin, "Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzey herhangi bir temas planlanmıyor. Putin'e gelen davet geçerli, ancak ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı. Türkiye'deki protesto gösterilerine dair Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi. Ne şekilde yaşamamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmıyoruz. Bu sebeple başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı
2
Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve
3
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
4
Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri
5
Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor
6
AB Zirvesi: Rekabetçilik, Savunma ve Ukrayna Gündemi
7
Tokyo Metro Saldırısının Kurbanları 30. Yılda Anıldı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!