Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor

Rusya, ABD ile Uzmanlar Düzeyinde Görüşmelerin Süreceğini Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umduklarını açıkladı. Peskov, müzakerelerin gelecek hafta başında gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Müzakerelerin İçeriği ve Süreci

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya gelmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını vurgulayan Peskov, "ABD ile uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde yapılacağını umuyoruz. Rusya ve ABD devlet başkanları da telefon görüşmesinde müzakerelere ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Şu anda son detaylar üzerinde çalışılıyor. Müzakereler pazar günü değil, gelecek hafta başında yapılabilir." dedi.

Ukrayna Krizi ve Karadeniz Güvenliği

Peskov, müzakerelerde Ukrayna krizinin çözümü ve Karadeniz'de gemilerin güvenliği gibi konuların ele alınacağını aktardı. Ancak, Rusya'nın bu müzakerelerde kimin temsil edeceğiyle ilgili bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

Brüksel'in Askerileştirme Planları

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizi ile ilgili yaklaşımını değerlendiren Peskov, Brüksel'in Avrupa'yı askerileştirmeyi planladığını belirterek, "Bu, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü ile ilgili girişimleri ile uyuşmuyor. Avrupa, kendi kendisini askerileştirme niyetinde ve savaştan yana bir tarafa dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Protesto Gösterileri

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret etme olasılığına dair haberlere ilişkin, "Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzey herhangi bir temas planlanmıyor. Putin'e gelen davet geçerli, ancak ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı. Türkiye'deki protesto gösterilerine dair Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi. Ne şekilde yaşamamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmıyoruz. Bu sebeple başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz." dedi.