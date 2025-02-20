Rusya-ABD İstişareleri: Riyad'dan Olumlu Gelişmeler

Riyad'daki İstişareler İki Ülkeyi Yakınlaştırıyor

Rus uzmanlar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD arasındaki istişareleri "olumlu gelişme" olarak değerlendirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine ivme kazandıracağını belirtiyorlar. Geçtiğimiz hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Rus ve Amerikan heyetleri Riyad'da bir araya geldi.

Diplomatik Misyonlarda Engellerin Ortadan Kaldırılması Anlaşması

Bu istişareler sırasında, iki ülke birbirlerine diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmalarındaki engellerin kaldırılması, büyükelçilerin karşılıklı atanması ve Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımında yaşanan değişikliklerin dünya siyasetini etkileyeceğini öne sürdü.

Ukrayna Krizi Konusundaki Görüşler

Solonnikov, iki ülke arasındaki istişarelerin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "İkili ilişkilerin iyileştirilmesi süreci ivme kazanıyor. Diplomatik ilişkilerin yeniden inşa edilmesi büyük bir gelişme," dedi. Ancak, Ukrayna krizinin acil bir şekilde çözülmesinin zor olduğunun altını çizdi.

Rusya ve ABD'nin bu konudaki ortak noktada buluşmasının hayal olduğunu vurgulayan Solonnikov, "Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiği yönündeki mesajlar da mevcut. Bu durumda, eğer Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy işbirliğine açık olursa, olumlu ilerlemeler kaydedilebilir," dedi.

İlişkilerde İyileşme İhtimali

Rusya'daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova ise, Biden dönemi boyunca iki ülke arasındaki müzakerelerin mümkün olmadığını, ancak Trump'ın iktidara gelmesiyle Washington'un Rusya'ya yönelik retorik değişikliğine dikkat çekti. Grevtsova, Riyad'daki görüşmelerin olumlu bir başlangıç olduğunu ve her iki tarafın da pozisyonlarını paylaşabildiğini belirtti.

Grevtsova, "Bu durum, tarafların ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olduğunu gösteriyor ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor," ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, müzakerelere katılmayan Ukrayna'nın durumu üzerine de düşüncelerini paylaştı. Grevtsova, savaşın yalnızca Rusya ve Ukrayna değil, Batı ile Rusya arasında olduğunu belirtirken müzakerelerin önemini vurguladı.