Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçılarına yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık verileceğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu yaptırımların, Rusya'nın petrol üretimini ve ihracatını hedef aldığını belirtti.

Beyaz Saray'ın Amaçları

Açıklamada, Beyaz Saray'ın Rus ekonomisine zarar vermeyi ve Rusya ile ekonomik ilişkileri imkansız hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı. "Hem pahalı Amerikan kaynaklarına yönelmek zorunda kalan Avrupa'nın çıkarları hem de Kaliforniya'daki büyük yapılara bağlı yangınların sonuçlarından etkilenen Amerikan vatandaşlarının çıkarları feda ediliyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Yanıtı ve Yaptırımlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmelere karşılık olarak, "Washington'ın düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak ve dış ekonomik stratejimizde dikkate alınacak." dedi. ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Rusya'nın iki büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerini yaptırım listesine almıştı. Bu şirketler, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahiptir.

Petrol Fiyatlarındaki Artış

Ayrıca, ABD'nin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatının hedef alındığı yaptırımlarını sıkılaştırmasının ardından, petrol fiyatları yüzde 3 yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.