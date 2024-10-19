DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.894,97 0,47%

Rusya, Borrell'in Ukraynalı Esirlerle İlgili Suçlamalarını Reddetti

Rusya, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü yönündeki iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:07
Rusya, Borrell'in Ukraynalı Esirlerle İlgili Suçlamalarını Reddetti

Rusya'dan Borrell'e Cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukraynalı esir askerlerin öldürüldüğüne dair yaptığı suçlamaların asılsız olduğunu bildirdi.

Suçlamaların Temelsiz Olduğu İfade Edildi

Zaharova, yazılı açıklamasında, Borrell'in Ukraynalı savaş esirlerine yönelik iddialarını ele aldı. Bu bağlamda Zaharova, şunları söyledi: "Josep Borrell bir kez daha ülkemize karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktadır. Bahsi geçen esirler, Kursk bölgesinde sivillere yönelik barbarca saldırılar düzenleyen, insanları kaçıran ve öldüren radikal unsurlardır."

AB'nin İkiyüzlülüğüne Dikkat Çekildi

Zaharova, ayrıca "Borrell'in, birçok NATO üyesi ülke lideri gibi, Ukraynalıların işlediği suçları görmezden geldiğini" belirterek AB'yi "Ukraynalıların hayatları pahasına Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma çabası içinde olmakla" suçladı. Öte yandan, Zaharova, Avrupalı yetkililerin yalanlarının, geçmişte iddia edilen birçok uydurma olay ile aynı düzeyde olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmara'da Murat Yakupoğlu Anıldı
2
Lübnan'daki Türkmen Derneklerinden Türkiye'ye Teşekkür
3
Antalya'daki Orman Yangını: 2 Hektar Alan ve Bir Ev Zarar Gördü
4
Gazze'de Yardım Kutusu Çadıra Düştü: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'daki Türkmenler: Tarih ve Kültürlerin İzinde
6
Rusya, Borrell'in Ukraynalı Esirlerle İlgili Suçlamalarını Reddetti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’