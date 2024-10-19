Rusya'dan Borrell'e Cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukraynalı esir askerlerin öldürüldüğüne dair yaptığı suçlamaların asılsız olduğunu bildirdi.

Suçlamaların Temelsiz Olduğu İfade Edildi

Zaharova, yazılı açıklamasında, Borrell'in Ukraynalı savaş esirlerine yönelik iddialarını ele aldı. Bu bağlamda Zaharova, şunları söyledi: "Josep Borrell bir kez daha ülkemize karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktadır. Bahsi geçen esirler, Kursk bölgesinde sivillere yönelik barbarca saldırılar düzenleyen, insanları kaçıran ve öldüren radikal unsurlardır."

AB'nin İkiyüzlülüğüne Dikkat Çekildi

Zaharova, ayrıca "Borrell'in, birçok NATO üyesi ülke lideri gibi, Ukraynalıların işlediği suçları görmezden geldiğini" belirterek AB'yi "Ukraynalıların hayatları pahasına Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma çabası içinde olmakla" suçladı. Öte yandan, Zaharova, Avrupalı yetkililerin yalanlarının, geçmişte iddia edilen birçok uydurma olay ile aynı düzeyde olduğunu vurguladı.