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Rusya'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısının eşsiz lezzetleri Rusya'da tanıtıldı, katılımcılara Türk kültürü hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 18:12
Rusya'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Rusya’da Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Rusya'da, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından her yıl düzenlenen bu özel etkinlik için Bosfor restaurantta bir buluşma gerçekleştirdi.

Etkinliği Katılımcıları Bilgilendirdi

Programda, Türk kahvaltısının zengin ve çeşitli lezzetleri sunuldu. Rus ve Türk gazeteciler etkinliğe katılarak, birçoğu ilk defa Türk kahvaltısı ve Türk çayını tatma fırsatı buldular.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, programda yaptığı konuşmada Dünya Kahvaltı Günü'nün önemine değindi. Bilgiç, Türk kahvaltısının zengin içeriğine işaret ederek, "Türk halkı kahvaltıya büyük önem verir. Kahvaltıda insanlar aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirdiği için bu kültür her evin vazgeçilmez gelenekleri arasındadır," şeklinde konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin...

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Bosfor restoranda tanıtım etkinliği düzenlendi. Türk kahvaltısının farklı lezzetlerinin sunulduğu programa, Rus ve Türk gazeteciler katıldı. Pek çok Rus gazeteci ilk defa Türk kahvaltısı ve Türk çayını tatma imkanı buldu. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Dünya Kahvaltı Günü hakkında bilgi verdi.

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin...

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Bosfor restoranda tanıtım etkinliği düzenlendi. Türk kahvaltısının farklı lezzetlerinin sunulduğu programa, Rus ve Türk gazeteciler katıldı. Pek çok Rus gazeteci ilk defa Türk kahvaltısı ve Türk çayını tatma imkanı buldu. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Dünya Kahvaltı Günü hakkında bilgi verdi.

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