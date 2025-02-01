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Rusya'da İHA Saldırısı: Nijnıy Novgorod'daki Fabrikada Üretim Durduruldu

Nijnıy Novgorod'daki petrokimya fabrikasına düzenlenen İHA saldırısı sonrası üretim durdu ve yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:08
Rusya'da İHA Saldırısı: Nijnıy Novgorod'daki Fabrikada Üretim Durduruldu

Üretim Durduruldu

Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde bulunan petrokimya fabrikası, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle üretimi durdurdu. Olayla ilgili olarak Rus petrokimya şirketi Sibur tarafından yapılan açıklamada, Kstovo fabrikasına düzenlenen saldırının ardından meydana gelen hasar belirtildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Nijnıy Novgorod’daki Kstovo fabrikasında, gerçekleştirilen İHA saldırısının etkileri araştırılırken, yangının söndürüldüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay sonrası yangınla ilgili gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ocak tarihinde Ukrayna tarafından Nijnıy Novgorod’a 3 İHA ile bir saldırı düzenlendiğini belirtti. Bu gelişmeler, bölgedeki siyasi çatışmaların ve güvenlik endişelerinin arttığını gözler önüne seriyor.

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