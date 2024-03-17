Rusya'da komisyon açıkladı! Seçim ikinci gününde yüzde 70'e ulaştı

Rusya'da bugün devlet başkanlığı seçimleri vardı. Dün başlayan seçimler sonrasında bugünkü oturumlarda katılımın artış gösterdiği belirtilirken, katılım oranının neredeyse yüzde 70'e yaklaştığı açıklandı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın dört tarafından katılım oranında artış sergilendiği belirtildi. Seçmen katılımının yüzde 70'e ulaştığı açıklanırken, demokratik olarak yeni bir döneme girileceği ifade edildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerde, çeşitli adaylar arasında rekabetin yüksek olduğu ve seçmenlerin tercihlerini belirlerken dikkatli bir şekilde değerlendirme yaptığı gözlendi. Seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleştiği vurgulanırken, seçim sonuçlarının da aynı şeffaflık ve adaletle açıklanacağı belirtildi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16.00 itibarıyla seçmenlerin 3'te 2'sinden fazlasının oyunu kullandığını belirtirken, seçimin sonucuyla ilgili resmi açıklamaların yakın zamanda yapılması bekleniyor.