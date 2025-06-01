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Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü

Rusya'nın Bryansk bölgesinde meydana gelen köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 12:32
Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü

Otoyol Köprüsünün Çökmesi Sonucu Facia

Rusya'nın Bryansk bölgesinde, otoyol köprüsünün seyir halindeki bir yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay anında köprünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerinde meydana geldiği öğrenildi.

Bölge Valisinden Açıklama

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk olmak üzere 66 kişi yaralandı. Yaralılardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ayakta tedavi edildi.” ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yolları Açıklama Yaptı

Rusya Demir Yolları tarafından yapılan bir diğer açıklamada, köprünün ulaşıma müdahaleler nedeniyle çöktüğü iddia edildi. Bu durum, olayın nedenine dair bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Patlama Sonucu Yıkıldı

Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, demiryolu bağlantısının patlatıldığı ve bu patlama sonucunda otoyol köprüsünün yıkıldığı ifade edildi.

Başka Bir Olay Daha Yaşandı

Komitenin açıklamasında ayrıca, Rusya’nın Kursk bölgesindeki demiryolu köprüsünün de patlatıldığına dair bilgiler verildi. Bu olayda, hareket halindeki trenin otoyola düştüğü ve makinist ile yardımcılarının yaralandığı kaydedildi.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi...

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri hasar gören vagonlar ile lokomotifi incelemeye devam ediyor.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi...

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri hasar gören vagonlar ile lokomotifi incelemeye devam ediyor.

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