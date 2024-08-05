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Rusya'da Tuğgeneral Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltında

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Tuğgeneral Şesterov'un dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:11
Rusya'da Tuğgeneral Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltında

Rusya'da Savunma Bakanlığı'na Suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.

Soruşturma Süreci

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Şesterov'un dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Diğer Gözaltılar

Şesterov'un yanı sıra, Rus askeri teçhizatlarının bulunduğu Patriot Park Müdürü Vyaçeslav Ahmedov da benzer nedenlerle gözaltına alındı. İfadelere göre, Patriot Park'ta devlet siparişlerinden zimmetine geçirilen miktarın 40 milyon ruble (yaklaşık 471 bin dolar) olduğu belirlendi.

Önceki Vaka

Daha önce, Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Savunma Bakanlığı Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmışlardı. Ayrıca, mayıs ayında eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov da dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bu tutuklamalar, Rusya'daki askeri ve idari kadrolarda yaşanan rüşvet ve dolandırıcılık vakalarının artışını gözler önüne seriyor.

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