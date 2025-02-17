Rusya'da Uyuşturucu Suçlamasıyla Tutuklanan ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Rusya'da ay başında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Kalob Byers'in serbest bırakıldığı bildirildi. Rus basınında yer alan haberlere göre, 7 Şubat'ta Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda gözaltına alınan ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan 28 yaşındaki Byers, dün gece ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

Bu gelişme, ABD ve Rusya heyetlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Suudi Arabistan'da yarın yapacağı görüşme öncesinde, Moskova ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılması çabası olarak değerlendirilmektedir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Byers'in serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin, Suudi Arabistan'daki muhtemel görüşmelerde "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm karmaşık yapısının yeniden kurulmasını" görüşmeyi beklediğini belirtti ve "bu nedenle bazı olayların bu bağlamda değerlendirilebileceğini" ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı. Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapse mahkum edilmişti.