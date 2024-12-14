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Rusya'da Viber Uygulamasına Erişim Engeli Getirildi

Rusya, terör ve aşırılıkçılıkla mücadele mevzuatına uymadığı gerekçesiyle Viber'e erişimi kısıtladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:05
Rusya'da Viber Uygulamasına Erişim Engeli Getirildi

Viber'e Erişim Engeli

Rusya, terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye dair mevzuata uymadığı gerekçesiyle Viber mesajlaşma uygulamasına erişim engeli getirdi.

Resmi Açıklama

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun yaptığı yazılı açıklamada, Viber’in ilgili mevzuata uyum sağlamadığı ifade edildi. Açıklamada, "Rusya’da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Viber uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." denildi.

Önceki Engeller

Rusya, daha önce Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da erişim kısıtlamaları getirmişti. Son olarak ise 1 Ağustos'ta YouTube'a erişim yasağı uygulanmıştı.

Viber'ın Popülaritesi

Viber, WhatsApp ve Telegram ile birlikte Rusya’daki en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyordu. Erişim engeli ile birlikte Viber kullanıcılarının alternatif iletişim yöntemleri araması bekleniyor.

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