Rusya'dan acil durum toplantı çağrısı!

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki askeri operasyonlarını ele almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı istedi.

Rusya'dan acil durum toplantı çağrısı!
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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava ve deniz saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Toplantıda Filistin meselesi ve Orta Doğu'daki durum da gündeme gelecek.

RUSYA'DAN YEMEN SALDIRISINA İLİŞKİN ACİL DURUM TOPLANTISI

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki operasyonlarına ilişkin olarak "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Ocak'ta acil olarak toplanmasını talep etti" açıklamasını yaptı.

Filistin sorunu ve Orta Doğu’daki gelişmeler ile ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yaptığı saldırılar iki toplantıda ele alınacak. Toplantılar New York saatiyle 10.00'da (TSİ 18.00) başlayacak.

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