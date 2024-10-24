Rusya'dan Büyük Okyanus'ta 'Kalibr' Füze Fırlatımı

Rusya, Büyük Okyanus'ta Tatbikat Gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzesi fırlattığını duyurdu.
Fırlatma Detayları
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Rusya Pasifik Filosu'na ait bir savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında, Büyük Okyanus'un Avaçinsk koyundan bu füzeyi ateşledi.
Hedefe Vuruş
Zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen fırlatma ile Kalibr füzesi, 1300 kilometre menzilinde, Kamçatka bölgesindeki Kura poligonundaki hedefi tam zamanında vurmayı başardı.
Operasyonda Kullanılan Araçlar
Atış esnasında, bölgedeki gözetim ve destek için gemi ve uçak gibi birçok araç devreye sokuldu.