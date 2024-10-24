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Rusya'dan Büyük Okyanus'ta 'Kalibr' Füze Fırlatımı

Rusya, Büyük Okyanus'taki tatbikatında 'Kalibr' füzesi fırlattı. Hedef başarıyla vuruldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:20
Rusya'dan Büyük Okyanus'ta 'Kalibr' Füze Fırlatımı

Rusya, Büyük Okyanus'ta Tatbikat Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzesi fırlattığını duyurdu.

Fırlatma Detayları

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Rusya Pasifik Filosu'na ait bir savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında, Büyük Okyanus'un Avaçinsk koyundan bu füzeyi ateşledi.

Hedefe Vuruş

Zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen fırlatma ile Kalibr füzesi, 1300 kilometre menzilinde, Kamçatka bölgesindeki Kura poligonundaki hedefi tam zamanında vurmayı başardı.

Operasyonda Kullanılan Araçlar

Atış esnasında, bölgedeki gözetim ve destek için gemi ve uçak gibi birçok araç devreye sokuldu.

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