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Rusya'dan Küstah İddia: ABD, Zelenskiy'i Değiştirmek İçin Seçim Düzenleyecek

Rusya, ABD'nin Ukrayna'da Zelenskiy'i değiştirmek için başkanlık seçimi planladığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:56
Rusya'dan Küstah İddia: ABD, Zelenskiy'i Değiştirmek İçin Seçim Düzenleyecek

Rusya SVR'den Şok İddia: ABD Seçim Planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i değiştirmek amacıyla önümüzdeki yıl bir başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını açıkladı.

ABD'nin Ukrayna Politikasına Yönelik Eleştiriler

SVR'nin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi. Bu iddialar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mevcut Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalıştığı yer alıyor. Ayrıca, Washington'un Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurmayı düşündüğü ve gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı ile parlamenter seçimlerinde adayların belirlenmesinin ABD tarafından yapılacağı ifade edildi.

Yeni Partiler ve Ermenistan Üzerine Dikkat Çeken İddialar

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki aktivistler arasında yeni bir ABD yanlısı parti kurulması için istişarelerin başlandığı iddia edildi. Bunun yanı sıra Ermenistan'daki duruma da atıfta bulunarak, ABD'nin Batı yanlısı kuruluşları teşvik edici faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. SVR, bu siyasetin Ermenistan'ın intiharına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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