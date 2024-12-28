Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden Açıklama

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiliz istihbaratının Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planladığını öne sürdü.

ABD ve İngiltere'nin Stratejileri

SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere‘nin Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirildi. Her iki ülkenin de Orta Doğu'da yaşanan kaotik durumu istikrara kavuşturmayı engellemeye çalıştığı belirtildi. Bu bağlamda, "Washington ve Londra, kendi jeopolitik hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor," ifadeleri kullanıldı.

İngiliz İstihbaratının Rolü

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki Rus askeri üslerinin kapatılmasını talep ettiği belirtildi. Ayrıca, İngiliz istihbaratının planlarının, yeni yönetime göre hapishanelerden serbest bırakılan DEAŞ militanları tarafından uygulanacağını ifade edildi. Londra ve Washington'un, bu tür provokasyonların Rusya'yı Suriye'deki askerlerini çekmeye zorlayacağını düşündükleri kaydedildi. Böylelikle Suriye'deki yeni yönetimin radikal grupları kontrol edememekle suçlanacağı iddia ediliyor.