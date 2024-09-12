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Rusya'dan Ukrayna'ya Nükleer Uyarı

Rusya, Ukrayna'nın eylemlerinin nükleer felakete sebep olabileceği uyarısında bulundu ve Avrupa'nın bu durumdan en çok etkileneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:50
Rusya'dan Ukrayna'ya Nükleer Uyarı

Rusya'dan Uyarı: Nükleer Felaket Tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın eylemlerinin büyük bir nükleer felakete yol açabileceğini vurguladı. Lavrov, "Bu durumdan en çok Avrupa zarar görecek." ifadesini kullandı.

Moskova'daki Toplantıda Açıklamalar

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen yabancı misyon temsilcileriyle bir toplantıda gündemdeki konular hakkında bilgi verdi. Özellikle Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik eylemlerini eleştirerek, bu süreçte sivil hedeflere yönelik saldırıların arttığını belirtti. Kursk Nükleer Güç Santrali Gerginliği

Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki durumun oldukça gergin olduğunu ifade eden Lavrov, Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santraline yönelik saldırılarına da dikkat çekti. 11 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıda santralin soğutma kulesinin hasar gördüğüne işaret eden Lavrov, bu durumun ciddiyetini vurguladı.

Batı'nın Rolü ve Uzun Menzilli Silahlar

Batı'nın Desteklediği Eylemler

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'nın eylemlerine destek verdiğini savunarak, NATO'nun Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar sağladığını ifade etti. "Rusya'daki altyapı tesislerine saldırılar koordine ediliyor," diyen Lavrov, kısıtlamaların Batılı ülkelerce kaldırılması ihtimalinin de mevcut olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Terör Eylemleri

Ukrayna'nın Rusya'da terör eylemleri gerçekleştirmek için terör örgütlerini kullandığını iddia eden Lavrov, bu amaçla Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Heyet Tahrir Şam militanlarını işe çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Diplomasi Vurgusu

Son olarak, Lavrov, Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme arzusunu dile getirerek, dürüst bir diplomasi isteyen Rusya'nın bu konuda yeterli ilerleme göremediğini kaydetti.

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