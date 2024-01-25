Rusya Dışişleri Bakanı ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore'ye savaş hazırlığında olmakla itham etti

Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye karşı savaş hazırlığı yaptığını iddia etti. Lavrov, New York'ta BM binasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin öncülük ettiği bu yeni askeri ittifakın faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve büyük ölçekli tatbikatlar yaptığını belirtti.

Lavrov, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye karşı daha düşmanca bir tutum sergilediğini söyledi. Bu ülkelerin ABD ile birlikte oluşturduğu askeri blokun hedefinin belli olduğunu ifade eden Lavrov, "İfade ediş şekilleri oldukça muğlak, nükleer işbirliği gibi bir şey söylediler ama Kuzey Kore ile savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerinin "iyi gittiğini, çok aktif şekilde ilerlediğini" vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin bağımsız olmaya çalıştığını, kimsenin dümen suyunda gitmediğini gördüklerini" aktardı. Lavrov, ABD ve bazı eski Batı sömürgecilerinin "bugünün dünyasının gerçekleriyle yüzleşmeleri gerektiğini" belirterek, "Sadece dolarınız var diye bu kadar güçlü olduğunuzu düşünmemelisiniz." dedi.

GÜNEY KORE'DEN LAVROV'A TEPKİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk, Lavrov'un sözlerinin Kuzey Kore'nin "nükleer silah ve füze geliştirmeye devam ederken suçu başkalarına yüklemesine dair hatalı ve yanlış iddialarını" yansıttığını belirtti.

Lim, Kuzey Kore'nin bu ay yaptığı füze testleri ve Güney ile tartışmalı deniz sınırında gerçekleştirdiği topçu atışlarıyla gerilimi artırdığını söyledi.

Sözcü, "Hükümetimiz, Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmaksızın diyalog kurma isteğini sürekli olarak ifade etmiştir." diye konuştu.