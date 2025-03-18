Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama: Gazze'ye Saldırılar Şiddetle Kınanıyor

Rusya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, müzakere sürecine dönme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:46
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama: Gazze'ye Saldırılar Şiddetle Kınanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Rusya, sivillerin ölümüne ve sosyal altyapının tahrip olmasına yol açan her türlü eylemi şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Saldırıları ve Sivil Kayıplar

Açıklamada, İsrail ordusu'nun Gazze'de yoğun saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların can kaybına neden olduğu hatırlatıldı. Moskova, bunun yanında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları başlatmasından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Rehinelerin Durumu ve Müzakere Çağrısı

Bakanlık, "Rehinelerin serbest bırakılması sorununun zorla çözülmesinin mümkün olmadığını" vurgulayarak taraflara müzakere sürecine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Ordusunun Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu sabah gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi'nin hayatını kaybettiği, 500'ün üzerinde Filistinli‘nin yaralandığı bildiriliyor.

İsrail Hükümeti ve Muhalefetin Tepkileri

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığını doğruladı. Hamas ise İsrail'in sözlerine uymadığını belirterek, ateşkese arabuluculuk yapan ülkeler önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, saldırıların yeniden başlatılmasının "tam bir aldatmaca olduğunu" ileri sürdü. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde saldırıların tekrar başladığına dikkat çekti.

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