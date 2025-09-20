Rusya: Dnipropetrovsk'te Berezovoye Yerleşimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk'te Berezovoye yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı; geçen hafta 4 yerleşim daha duyurulmuştu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:28
Savunma Bakanlığı, cephede ilerleme kaydedildiğini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildiği ve cephede ilerleme sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimi ele geçirildiğini duyurmuştu.

