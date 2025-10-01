Rusya: Dnipropetrovsk'te Verbovoye Yerleşimini Ele Geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Verbovoye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildiği, Rus güçlerinin cephede tüm yörelerde ilerlediği kaydedildi.

Hava savunma iddiası

Açıklamada ayrıca gece boyunca Belgorod, Rostov, Saratov ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 20 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Önceki duyurular

Rusya Savunma Bakanlığı, bir önceki gün de Donetsk bölgesinde Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.