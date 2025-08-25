DOLAR
Rusya: Dnipropetrovsk’te Zaporojskoye Yerleşimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Zaporojskoye yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı; 139 bölge ateş altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:11
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojskoye Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Zaporojskoye yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamanın Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde Zaporojskoye yerleşim birimi kurtarıldı ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rus güçlerinin Ukrayna’nın insansız hava aracı uçurma, saklama ve montaj noktalarıyla mühimmat depolarını vurduğu ve 139 bölgenin Ukrayna güçleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı noktalardan ateş altına alındığı bildirildi.

Önceki İddia

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

