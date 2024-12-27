Rusya Dokuz Ülkenin BRICS'e Katıldığını Duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde katılacağını duyurdu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli kararın Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu ülkelerin BRICS'e katılmayı onayladığı ve dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Eğer bu dört ülke kabul edilirse, BRICS'in 2025 dönem başkanlığı görevi Brezilya tarafından duyurulacak. Açıklamada, 'Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz.' ifadesine yer verildi.

BRICS'ın Küresel Ekonomideki Rolü

BRICS, başlangıçta sadece Güney Afrika'yı kapsamayan 'BRIC' kısaltması olarak 2001 yılında, İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan makalesiyle literatüre girmişti. 2009'da Rusya'nın öncülüğünde ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetine karşı durmak amacıyla gayriresmi bir platform olarak kurulan birlik, 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, BRICS'ın kurucu üyeleri arasında yer alırken, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de sonradan katılan ülkeler oldu. Bu yıl yeni ülkelerin katılımıyla toplam üye sayısını 9'a çıkaran BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir konuma sahiptir.