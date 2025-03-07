Rusya, Donetsk'te 4 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk bölgesinde son bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:24
Rusya, Donetsk'te 4 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, 1-7 Mart 2023 tarihleri arasında Donetsk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakanlık, bu süre zarfında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı 4 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Açıklamada, Rus ordusunun kontrolüne aldığı yerleşimlerin isimleri belirtildi: Andreyevka, Skudnoye, Burlatskoye ve Privolnoye. Bu başarıların yanı sıra, Ukrayna'nın çeşitli askeri hedeflerine yönelik havadan gerçekleştirilen operasyonlar da kaydedildi.

Saldırılar ve Hava Savunma Başarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin yüksek hassasiyetli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'daki pek çok askeri altyapıya yönelik saldırılar düzenlediği ve bu kapsamda askeri havaalanları, mühimmat depoları ve İHA üretim merkezlerinin vurulduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Ukrayna'ya ait 673 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve 35 Ukraynalı askerin esir alındığı bilgileri paylaşıldı.

İlgili İstatistikler

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait askeri kayıpların detaylarını da açıkladı. Bu verilere göre, toplamda 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 471 İHA, 600 hava savunma füzesi, 22 bini aşkın tank ve zırhlı araç, ile 32 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Ayrıca, son zamanlarda Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana 65 bin 400 asker, 386 tank, 296 piyade savaş aracı ve 257 zırhlı personel taşıyıcısı kaybettiği belirtildi.

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