Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair 8-14 Şubat tarihlerini kapsayan faaliyet raporunu paylaştı.

Açıklamada, Rus ordusu tarafından Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara dikkat çekildi. Bu operasyonlar sonucunda, Ukrayna'nın gaz, enerji ve askeri sanayi tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları ile askeri havaalanı altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Ukrayna'ya ait toplam 725 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ve son bir haftada 24 Ukraynalı askerin esir alındığı vurgulandı.

Donetsk bölgesinde ele geçirilen yerleşim birimleri ise Orehovo-Vasilevka, Daçnoye, Dzerjinsk, Yasenevoye, Vodyanoye Vtoroye ve Zelenoye Pole olarak sıralandı.

Dahası, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde toplam 60 bin 500 asker, 363 tank, 264 piyade savaş aracı, 215 zırhlı personel taşıyıcı ile 1872 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022 tarihinde imzalanan bir kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.