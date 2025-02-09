Rusya, Orehovo-Vasilevka'da Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Orehovo-Vasilevka yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıkladı. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgilere yer verdi.

İlerleme ve Hava Saldırıları

Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki ilerleyişini sürdürdüğü, Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sayesinde Orehovo-Vasilevka'nın kurtarıldığı belirtildi. Son 24 saat içinde, Ukrayna'nın petrol ve gaz tesislerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik 152 saldırı düzenlendi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 800 İHA, 592 hava savunma füze sistemi ile birlikte toplamda 31 bin 420 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın İHA Saldırıları Engellendi

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik gece düzenlediği İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait 35 İHA, Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince düşürüldü.