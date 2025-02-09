DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.471.960,16 -0,17%

Rusya, Donetsk'te Orehovo-Vasilevka Kontrolünü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Orehovo-Vasilevka yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:35
Rusya, Donetsk'te Orehovo-Vasilevka Kontrolünü Sağladı

Rusya, Orehovo-Vasilevka'da Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Orehovo-Vasilevka yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıkladı. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgilere yer verdi.

İlerleme ve Hava Saldırıları

Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki ilerleyişini sürdürdüğü, Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sayesinde Orehovo-Vasilevka'nın kurtarıldığı belirtildi. Son 24 saat içinde, Ukrayna'nın petrol ve gaz tesislerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik 152 saldırı düzenlendi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 800 İHA, 592 hava savunma füze sistemi ile birlikte toplamda 31 bin 420 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın İHA Saldırıları Engellendi

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik gece düzenlediği İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait 35 İHA, Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince düşürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Hayatını Kaybetti
2
Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 31 İsyancı Öldü
3
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 Binden Fazla Kişiyi Zorla Yerinden Etti
6
Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 24 Litre İçki ve 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
7
Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Sis ve Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!