Rusya, Donetsk'teki Pesçanoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair güncel bilgiler paylaştı.

Güçlü Eylemler ve Hedef Altyapılar

Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pesçanoye yerleşim birimini kurtardı," ifadesine yer verildi.

Son 24 saat içerisinde, 157 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını hedef alan insansız hava araçları (İHA) ve topçu saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini bildirmişti.