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Rusya, Donetsk'te Zaporijya Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşimini kontrol altına aldığını açıkladı. Son 24 saatte önemli saldırılar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:47
Rusya, Donetsk'te Zaporijya Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlediği vurgulandı. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı" şeklinde ifadelere yer verildi.

Son 24 saat içinde 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim tesisleri ve mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği aktarıldı. Ayrıca, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birlikleri ve Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'ne bağlı özel kuvvetlerin geçici olarak konuşlandığı noktalara yönelik düzenlenen füze saldırılarında 170'e kadar Ukraynalı militan ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce Ukrayna'nın Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim biriminde kontrol sağladıklarını da açıkladı.

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