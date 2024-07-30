Rusya, Donetsk’te Önemli Bir Başarı Elde Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde yer alan Lenin yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Aktif Operasyonlar Sonrası Kazanımlar

Çatışma alanında, Rus askeri birliklerinin stratejik noktaları başarıyla ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda, 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Lenin yerleşim birimini kurtardı," ifadelerine yer verildi.

Savaşın Belirleyici İstatistikleri

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’daki askeri faaliyetleri süresince 631 uçak, 278 helikopter, 28,692 insansız hava aracı, 556 hava savunma füze sistemi, 16,725 tank ve zırhlı araç, 1393 çok namlulu roketatar, 12,567 obüs ve havan topu ile 24,201 özel askeri aracı imha ettiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, bölgedeki askeri dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.