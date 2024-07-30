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Rusya, Donetsk'teki Lenin Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Lenin yerleşim biriminin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:38
Rusya, Donetsk'teki Lenin Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya, Donetsk’te Önemli Bir Başarı Elde Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde yer alan Lenin yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Aktif Operasyonlar Sonrası Kazanımlar

Çatışma alanında, Rus askeri birliklerinin stratejik noktaları başarıyla ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda, 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Lenin yerleşim birimini kurtardı," ifadelerine yer verildi.

Savaşın Belirleyici İstatistikleri

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’daki askeri faaliyetleri süresince 631 uçak, 278 helikopter, 28,692 insansız hava aracı, 556 hava savunma füze sistemi, 16,725 tank ve zırhlı araç, 1393 çok namlulu roketatar, 12,567 obüs ve havan topu ile 24,201 özel askeri aracı imha ettiğini açıkladı.

Sonuç

Bu gelişmeler, bölgedeki askeri dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

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