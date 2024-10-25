Donetsk'te Zoryanoye Kontrolü Sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Zoryanoye yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Son Gelişmeler

Bakanlık, 19-25 Ekim tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında yürütülen operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, bu süre zarfında Ukrayna'nın askeri hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda petrol, gaz ve enerji tesisleri, askeri havaalanı altyapıları, İHA üretim atölyeleri, mühimmat ve yakıt depoları gibi noktalara hedef alındığı vurgulandı.

Askeri İlerleme

Açıklamada, "Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye yerleşimini kurtardı" ifadesi yer aldı. Ayrıca, Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağının vurulduğu bilgisi aktarıldı. Son haftada 39'u Kursk bölgesinde olmak üzere 43 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Zayiat Raporu

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 647 uçak, 283 helikopter, 34,304 insansız hava aracı, 584 hava savunma sistemi, 18,871 tank ve zırhlı araç, 1,478 çok namlulu roketatar, 16,761 obüs ve havan topu ile 27,598 özel askeri aracın imha edildiği açıklandı.

Çatışmaların Sürekliliği

Rus ve Ukrayna güçleri arasında Kursk bölgesinde çatışmaların devam ettiği de bilgisine yer verildi. Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 26,550 asker, 177 tank, 93 piyade savaş aracı, 105 zırhlı personel taşıyıcısı ve 1,003 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.