Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da 2 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rus Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:34
Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da 2 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki operasyonlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus Ordusunun Faaliyetleri

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği vurgulandı. Rus birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mirnoye ve Zaporijya bölgesinde yer alan Malıye Şçerbaki yerleşim birimlerinin kurtarıldığı ifade edildi.

Son 24 Saatteki Operasyonlar

Son 24 saat içinde, 148 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, İHA yönetim merkezlerine, mühimmat depolarına ve askeri teçhizat onarım üslerine saldırılar gerçekleştirildi. Ayrıca, Ukrayna’ya ait 98 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Uçak ve Zırhlı Araçların Yok Edilmesi

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 659 uçak, 283 helikopter, 48 bin 404 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 490 tank ve zırhlı araç, 1531 çok namlulu roketatar, 22 bin 961 obüs ve havan topunun yanı sıra 33 bin 347 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Yasa Dışı İlhak

Unutulmamalıdır ki, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de imzalanan kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

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