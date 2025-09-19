Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani yardımın derhal sağlanması gerektiğini, barış sürecinin uluslararası hukuk temelinde yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaparak bildirdi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde dün oylandıktan sonra ABD'nin veto ettiği karar tasarısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin yedinci kez veto hakkını kullandığı hatırlatılırken, BMGK'nin çatışmaları ve kan dökülmesini durdurma konusunda yetersiz kalmasının derin bir pişmanlık ve hayal kırıklığına yol açtığı ifade edildi.

Rusya, açıklamada Gazze'deki durumun 'feci' olduğunu belirterek, koşulsuz ateşkesin derhal sağlanmasından, esirlerin serbest bırakılmasından, insani yardımın acilen ulaştırılmasından ve barış sürecinin uluslararası hukuk temelinde yeniden başlatılmasından yana olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılara başladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65.174 Filistinli hayatını kaybetti, 166.071 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12.622 kişi yaşamını yitirdi, 54.030 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2.514, yaralıların sayısı ise 18.431 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu bildirildi.