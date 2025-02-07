Rusya, Harkiv ve Donetsk'te 5 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlığın 1-7 Şubat tarihlerinde yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Bakanlık, Ukrayna’daki unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile çeşitli saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Bu saldırılar sonucunda, Ukrayna'nın gaz, enerji ve havaalanı altyapı tesislerinin yanı sıra İHA depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Harkiv bölgesinde Novomlınsk, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde ise Krımskoye, Baranovka, Drujba ve Derjinsk yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, aynı tarihlerde 19 Ukraynalı askerin esir alındığına dair bilgiler de paylaşıldı.

Savaşın Genel Kaybı

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusu tarafından kaybedilen askeri ekipmanın sayısını da açıkladı. Buna göre, 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 617 İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 242 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar ile 21 bin 326 obüs ve havan topunun yok edildiği belirtiliyor.

Ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024 tarihinden bu yana Kursk bölgesinde 58 bin 230 asker ile 348 tank, 251 piyade savaş aracı, 197 zırhlı personel taşıyıcı ve 1797 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de imzalanan kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.