Rusya, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor

Rusya, Ateşkes Anlaşmasını Olumlu Karşılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. Zaharova, bu tür anlaşmaların uygulanmasının gerekli olduğuna dair vurguda bulunarak, başkent Moskova'da düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Sorumluluklar

AA muhabirinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili değerlendirmesini istemesi üzerine Zaharova, "Filistin'de sivillere karşı işlenen suçların sorumluluğu gündeme geldi. Bu vahşetin sorumluları cezasız kalmamalı," dedi.

Zaharova, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e yönelik Gazze'de soykırım iddiasıyla açılan davaya dikkat çekerek, "Uluslararası hukuk üstün olmalı ve kullanılmalı," ifadelerini kullandı.

Ateşkesin Sürdürülebilirliği Üzerine

Ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Zaharova, "Lübnan'daki kan ve şiddeti durduracak her türlü anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. Ancak bu tür anlaşmaların uygulanması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Zaharova, sürdürülebilir askeri siyasi istikrar için adil ve kapsamlı çözümlerin gerektiğine vurgu yaparak, "Tüm bunların, uluslararası hukuki zeminde, ilgili örgütlerin kararlarına dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerekiyor," dedi.

Gazze'deki Durum ve ABD'nin Rolü

Gazze'deki mevcut duruma da değinen Zaharova, "Uluslararası toplumun girişimlerine rağmen Filistin-İsrail bölgesinde durum kötüleşmeye devam ediyor. Gazze'de şiddetin artması sonucu 150 binden fazla insan etkilendi. Bu korkunç bir rakam," ifadelerini kullandı.

Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik kararları veto ettiğini belirterek, "Tek bir ülke, en önemli uluslararası örgütün faaliyetlerini sabote ediyor," şeklinde eleştiride bulundu.

Ermenistan ve KGAÖ Üzerine

Ermenistan'ın, KGAÖ üye ülkeleri liderler zirvesine katılmama kararını değerlendiren Zaharova, bunun Ermenistan'ın egemen kararı olduğunu söyledi. Zaharova, Ermenistan ile tam teşekküllü ortaklığın sürdürülmesine umudunu ifade etti.

Ukrayna’ya Nükleer Silah Verilmesi Teklifi

Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifine "Bu, Batılıların dayattığı tam bir delilik," diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası konusuna da değinen Zaharova, 630 askerin karşılıklı olarak takas edileceğini belirtti.

Son olarak, Afganistan'daki Taliban ile ilişkilerin devamına yönelik, "Taliban'ın terör örgütü statüsü kaldırılmadan bunun yapılmasının mümkün olmadığı aşikar," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.