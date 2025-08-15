Rusya: Kiev'in Sumi Saldırı Suçlaması 'Provokasyon'

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus ordusunu Sumi şehrine saldırmakla suçlamasını provokasyon olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rus ordusunu Sumi merkezindeki bir pazar yerine ve diğer yerleşim yerlerine saldırı düzenlemekle suçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Rusya ile ABD arasında Anchorage kentinde yapılacak müzakereleri baltalamak için olumsuz medya ortamı yaratma amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyon. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi ve diğer kentlere saldırı düzenlemedi." ifadeleri kullanıldı.

Önceki açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için "provokasyon hazırladığı" öne sürülmüştü.