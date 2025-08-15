DOLAR
Rusya: Kiev'in Sumi Saldırı Suçlaması 'Provokasyon'

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Sumi'ye yönelik saldırı suçlamasını Anchorage görüşmelerini hedef alan kasıtlı provokasyon olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:49
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus ordusunu Sumi şehrine saldırmakla suçlamasını provokasyon olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rus ordusunu Sumi merkezindeki bir pazar yerine ve diğer yerleşim yerlerine saldırı düzenlemekle suçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Rusya ile ABD arasında Anchorage kentinde yapılacak müzakereleri baltalamak için olumsuz medya ortamı yaratma amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyon. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi ve diğer kentlere saldırı düzenlemedi." ifadeleri kullanıldı.

Önceki açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için "provokasyon hazırladığı" öne sürülmüştü.

