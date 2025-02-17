Rusya, Kursk Bölgesi'nde Sverdlikovo'yu Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sverdlikovo yerleşimini geri aldıklarını duyurdu. İki ülke arasında çatışmalar devam etmekte.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:42
Rusya, Kursk Bölgesi'nde Sverdlikovo'yu Geri Aldı

Rusya, Sverdlikovo'yu Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Kursk bölgesindeki Sverdlikovo yerleşim birimini geri aldıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Çatışmalar Sürüyor

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında devam eden çatışmalara dikkat çekildi. "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Sverdlikovo yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde büyük kayıplar yaşadığı belirtilirken, 61 bin 310 askerinin yanı sıra 369 tank, 276 piyade savaş aracı, 222 zırhlı personel taşıyıcısı ve 1901 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Toprakların Geri Alınması

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak'ta Ukrayna ordusunun kontrol ettiği Kursk bölgesindeki toprakların yüzde 63,2'sini geri aldığını açıkladı. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus topraklarına girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar halen devam etmekte.

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