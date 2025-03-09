Rusya, Kursk Bölgesindeki Lebedevka Köyünü Geri Aldı

Rusya, Kursk bölgesindeki Lebedevka köyünü geri aldığını açıkladı, çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:29
Rusya, Kursk Bölgesindeki Lebedevka Köyünü Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Kursk bölgesindeki Lebedevka köyünü geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, 'Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı' ifadesine yer verildi.

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca, bakanlığın açıklamasında, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldığını bildirmişti. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında çatışmalar sürerken, bölgedeki durum hala gerginliğini koruyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!