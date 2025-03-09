Rusya, Kursk Bölgesindeki Lebedevka Köyünü Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Kursk bölgesindeki Lebedevka köyünü geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, 'Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı' ifadesine yer verildi.

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca, bakanlığın açıklamasında, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldığını bildirmişti. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında çatışmalar sürerken, bölgedeki durum hala gerginliğini koruyor.