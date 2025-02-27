Rusya, Nikolskiy Yerleşimini Kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ağustos 2024'te Ukrayna birliklerinin girdiği Kursk bölgesindeki Nikolskiy yerleşim birimini geri aldığını duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Çatışmalar Devam Ediyor

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında zaman zaman yoğunlaşan çatışmaların sürdüğü vurgulanırken, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Nikolskiy yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Ordusunun Kayıpları

Bakanlık raporunda, Ağustos 2024'ten bu yana Ukrayna ordusunun Kursk yönünde yaklaşık 63,835 asker, 382 tank, 290 piyade savaş aracı, 247 zırhlı personel taşıyıcı ve 2,072 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Diğer Gelişmeler

Dün yapılan bir açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Orlovka ve Pogrebki yerleşim birimlerini de geri aldığı ifade edildi. Ek olarak, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların %64'ünün geri alındığını bildirdi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle başlayan çatışmalar halen devam etmekte.