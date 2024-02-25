Rusya Lideri Putin'in müttefiki Lukaşenko yeniden aday

Belarus’un başkanı Aleksandır Lukaşenko, 2025’te gerçekleştirilecek seçimlerde yine devlet başkanlığı için yarışacağını duyurdu. BelTA adlı devlet medyasında çıkan habere göre, Lukaşenko, Parlamento ve yerel yönetim seçimlerine katıldıktan sonra bir seçim bürosunda gazetecilerle sohbet ederken, “Onlara (sürgündeki muhalefete) aday olacağımı söyleyin” diye konuştu.

Lukaşenko, “Sorumluluk duyan bir başkan, kendisine savaşa dek sadık kalan halkını yalnız bırakmaz” dedi. Lukaşenko, ayrıca şöyle devam etti: “Doğal olarak ben ve hepimiz, toplum, toplumumuzda meydana gelecek değişikliklere ve bir yıl sonra seçimlere yaklaşırken içinde bulunacağımız duruma tepki vereceğiz.”

Belarus’un lideri olan 69 yaşındaki Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıkı bir işbirliği içinde. Lukaşenko, 1994 yılından bu yana Belarus’un başında bulunuyor.