Rusya'nın Altay Bölgesinde 6,4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Rusya'nın Altay bölgesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Koş-Agaç köyü yakınlarıdır.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:39
Rusya'nın Altay Bölgesinde 6,4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Altay Bölgesinde Deprem Alarmı

Rusya'nın Altay bölgesi'nde, 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Altay bölgesindeki Koş-Agaç köyü'nün 27 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi.

Depremin Detayları

Açıklamaya göre, deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Altay Bölge Valisi Andrey Turçak, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini bildirdi.

Etkinlikler İptal Edildi

Turçak, bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda derslerin ile etkinliklerin iptal edildiğini aktardı. İlk belirlemelere göre, depremin can kaybı veya yaralıya yol açmadığı kaydedildi.

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