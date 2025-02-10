Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Diplomatlar Günü' Etkinliği Düzenledi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Anlamlı Etkinlik

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Şubat Diplomatlar Günü dolayısıyla başkentte özel bir etkinlik düzenledi.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

Andrey Karlov Anıldı

Etkinlik, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde açılış konuşması yaptığı sırada yaşamını yitiren Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstüne çiçek bırakılmasıyla başladı.

Büyükelçi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada, Diplomatlar Günü'nü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Anavatanımız, ülkemiz, müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor" dedi.

Diplomatlığın Önemi vurgulandı

Yerhov, etkinliğe katılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin büyükelçileri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin varlığının kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirdi.

Etkinlik ayrıca, çocuklar tarafından sahnelenen şiir ve müzik dinletisi ile devam etti.

Diplomatlar Günü'nün Tarihçesi

10 Şubat Diplomatlar Günü, Rusya'da 1549 yılında dönemin Rus Çarı 4. İvan tarafından Rusya'nın ilk dış politika kurumunun kurulması nedeniyle kutlanıyor. 2002'de ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle resmi olarak kutlanmaya başlandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "10 Şubat Diplomatlar Günü" dolayısıyla başkentte etkinlik düzenledi. Etkinlik, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstüne çiçek bırakılmasıyla başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "10 Şubat Diplomatlar Günü" dolayısıyla başkentte etkinlik düzenledi. Etkinlik, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstüne çiçek bırakılmasıyla başladı.