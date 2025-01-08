Rusya'nın Engels ve Saratov Bölgelerine İHA Saldırısı: Sanayi Bölgesi Zarar Gördü

Ukrayna'nın İHA Saldırısı Rusya'yı Vurdu

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Engels ve Saratov bölgelerine yönelik olduğunu duyurdu. Saldırının sonucunda bir sanayi bölgesinin zarar gördüğü bildirildi.

Saratov Valisi'nden Açıklama

Saratov Valisi Roman Busargin, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi vererek, Ukrayna'nın Saratov ve Engels bölgesine yoğun bir İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Busargin, yapılan saldırının etkilerini açıklamaya devam ederek, “İlk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. Acil servis birimleri olay yerinde çalışmalar yürütüyor.” ifadelerini kullandı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 32 İHA’nın imha edildiğini bildirdi. Görüntüler, Engels’teki sanayi bölgesinde büyük bir yangının çıktığını gösteriyor.