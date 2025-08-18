Rusya'nın Harkiv ve Zaporijya Saldırıları: 7 Ölü, 37'den Fazla Yaralı

Rusya'nın Harkiv ve Zaporijya saldırılarında can kaybı ve yaralılar

Valiler olayları Telegram üzerinden duyurdu

Ukrayna, Rusya'nın Harkiv ve Zaporijya şehirlerine yönelik hava saldırılarında 7 kişinin öldüğünü ve 37'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zaporijya Valisi Ivan Fedorov ise gece boyunca Zaporijya'nın idari merkezine yönelik füze saldırısında 17'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülkenin hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 140 İHA'nın 88'ini düşürdüğünü ve Moskova'nın 4 balistik füze fırlattığını iddia etti.

Rus yetkililer ise saldırı veya iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.