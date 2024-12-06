Rusya, 'Oreşnik' Balistik Füze Sistemini Belarus'ta Konuşlandıracak

Rusya, 'Oreşnik' Balistik Füze Sistemini Belarus'a Yerleştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da test ettikleri ve 2024 yılında Belarus'ta konuşlandıracakları 'Oreşnik' balistik füze sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Belarus'un askeri ve siyasi yönetiminin bu füzelerin hedeflerini belirleme hakkına sahip olacağını ifade etti.

Kremlin Açıklamaları

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine dair bir anlaşma imzaladıklarına dikkat çekerek, "Bu anlaşma, Rusya ve Belarus'un savunmasını sağlamaya yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor." dedi.

Putin, Belarus'a Rus taktik nükleer silahların konuşlandırıldığını hatırlatarak, 'Oreşnik' füzelerinin seri üretimine bağlı olarak önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu füze sisteminin Belarus'ta konuşlandırılmasının mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca, "Burada gerekli altyapının oluşturulması gerekiyor," dedi.

Belarus'tan Tehdit Uyarısı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Polonya ve Litvanya'nın Belarus sınırlarında yarattığı askeri tehditlere işaret ederek, "Bu tehlike, savaşan Ukrayna tarafından yaratılan tehlikeden daha büyük. Sınırımıza 15 kilometre uzaklıkta askeri birlikler konuşlandırılıyor, NATO askerleri buraya geliyor. Durum çok gergin," dedi.

Lukaşenko, Polonya ordusunun silahlandırmaya büyük miktarda para harcadığını vurgulayarak, 'Oreşnik' füzeleri gibi yeni silah sistemlerinin Belarus'a derhal konuşlandırılmasını talep etti. "Bu, Belarus'un güvenliğini artıracak ve potansiyel tehditleri caydıracaktır," şeklinde konuştu.