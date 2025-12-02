Rusya, Pokrovsk ve Vovchansk'ın Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Volçansk (Vovchansk) başta olmak üzere doğuda kontrol sağladığını açıkladı; Putin 30 Kasım'da komuta merkezini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:59
Görüşme ve duyuru

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’e bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Ukrayna’nın Harkov bölgesine bağlı Volçansk (Vovchansk)’ta kontrolün ele geçirildiğini bildirdi.

Komuta merkezindeki gelişmeler

Kremlin açıklamasına göre Vladimir Putin, 30 Kasım Pazar günü Müşterek Kuvvetin komuta merkezini ziyaret etti. Putin, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ve Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev’den çatışmalara ilişkin bilgi aldı.

Harekât detayları

Valery Gerasimov, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Volçansk (Vovchansk) şehirlerinde kontrolün sağlandığını belirtti. Valery Solodchuk ise Ukrayna’nın Dimitrov (Myrnohrad) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını söyledi.

Andrey Ivanayev, sorumluluk alanındaki Zaporijya ve Dnipro hatlarında kaydedilen ilerlemeye dair bilgi verdi. Ivanayev, Rus birliklerinin Gaichur nehrine ulaştığını ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrini ele geçirmek için operasyona başladıklarını; birliklerin şehrin kuzeydoğu kesiminde çatışmalara girdiğini aktardı.

Putin'in değerlendirmesi

Putin, tüm kuvvetlerin komutanlarına ve personeline teşekkür ederek kış aylarında birliklerin ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlama talimatı verdi. Putin, operasyonlar hakkında, "Bu önemli bir istikamet, hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve bu, özel askeri operasyonun başlangıcında belirlenen ve karşı karşıya olduğumuz tüm temel görevlerin kademeli olarak uygulanmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak töreni ve şehirdeki durum

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Rus askerleri, Krasnoarmeysk (Pokrovsk)’in Shibankov Meydanında Rusya bayrağı açtı. Bakanlık, meydanda belediye ve ilçe yönetimlerine ait binalar ile belediye kültür evinin bulunduğunu ve o anlara ait görüntülerin paylaşıldığını duyurdu.

Pokrovsk'un stratejik önemi

Pokrovsk, Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın doğusundaki dört bölgeden biri olan Donetsk’in önemli bir ulaşım merkezi olarak biliniyor. Şehir, karayolu ve demiryolu bağlantıları nedeniyle uzun süredir Ukrayna için kilit öneme sahipti. Ancak ana karayolu ve demiryolu hatlarına yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırıları, Ukrayna’yı alternatif tedarik yolları bulmaya zorlamıştı. Daha önce 60 bin kişinin yaşadığı kent, son haftalarda yoğun şekilde bombalanmıştı.

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİĞİ...

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİĞİ GÖRÜŞMEDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONETSK'E BAĞLI KRASNOARMEYSK (POKROVSK) İLE UKRAYNA'NIN HARKOV BÖLGESİNE BAĞLI VOLÇANSK'TA (VOVCHANSK) KONTROLÜN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 30 KASIM PAZAR GÜNÜ MÜŞTEREK KUVVETİN KOMUTA MERKEZİNE...

