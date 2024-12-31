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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Karadeniz Filosu'nun Piyade Birliklerini Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Karadeniz Filosu'na bağlı piyade birliklerini denetledi ve askerlere ödüller verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:05
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Karadeniz Filosu'nun Piyade Birliklerini Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Karadeniz Filosu'nun piyade birliklerini teftiş ederek dikkatleri üzerine çekti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belousov, Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan bir poligonu ziyaret etti.

Burada, Karadeniz Filosu'na bağlı piyade birliklerinin durumunu denetleyen Belousov'a, filo komutanı Sergey Pinçuk eşlik etti ve sözleşmeli askerlerin eğitim süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Ayrıca, Belousov, poligon alanında bulunan insansız hava araçlarının (İHA) test edildiği laboratuvarı da inceledi. Bu tür teknolojilerin, modern savaş alanlarında kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Bakan Belousov'un ayrıca, Ukrayna cephesinde görevini başarılı bir şekilde sürdüren askerlere devlet ödülleri takdim ettiği duyuruldu. Bu ödüller, askeri başarıların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımakta.

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