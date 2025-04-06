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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Enerji Altyapımıza Saldırıyor

Rusya, Ukrayna'nın ABD ile varılan enerji anlaşmasına rağmen saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:53
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Enerji Altyapımıza Saldırıyor

Ukrayna'nın Saldırıları Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan enerji anlaşmasına rağmen Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılar ve Sonuçları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'nın Bryansk, Rostov, Voronej bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'daki enerji altyapı tesislerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtildi. Bu saldırılar sonucunda doğal gaz boru hatlarının hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 18 Mart itibarıyla enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmaya uyacağını duyurmasından bu yana Rusya'nın enerji altyapısının saldırılara maruz kaldığı vurgulandı.

Anlaşmanın Geçerliliği Sorgulanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası, 18 Mart tarihinde Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Kremlin, bu anlaşma çerçevesinde Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere yönelik saldırıların durdurulacağını belirtmişti.

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