Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, bu durumun ardında yatan güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephesinde ilerlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. "Sumi bölgesindeki Basovka yerleşim birimi, Kuzey Askeri Grubu birliklerince kurtarıldı" denildi.

Son 24 saat içerisinde Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi. Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait birçok askeri varlığın yok edildiği kaydedildi. Toplamda, 660 uçak, 283 helikopter, yanı sıra >50 bini aşkın İHA, 601 hava savunma sistemi, 22 bin 701 tank ve zırhlı araç, 1534 çok namlulu roketatar, 23 bin 276 obüs ve havan topu, ile 33 bin 714 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 72 bin 320 asker, 404 tank, 331 piyade savaş aracı, 296 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 254 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.